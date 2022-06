Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Wohnhaus eingedrungen.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (13. - 14. Juni 2022) in ein Wohnhaus in der Straße "Zur Salze" ein. Die Täter gelangten über eine Terrassentür in das Haus, wo sie zahlreiche Räume auf der Suche nach Wertgegenständen betraten. Sie stahlen einen kompletten Tresor. Über den Inhalt liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

