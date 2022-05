Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Lieferfahrzeug kommt von Fahrbahn ab und kippt um - Ampelanlage umgefahren - Kurzfristige Sperrung B 3

B 31 -Verkehrsbehinderung

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Stadt Freiburg, Bundesstraße 3 / 31, Freiburg-Haslach/Schildacker

Am 01.05.2022, gegen 06:25 Uhr meldete ein Notrufteilnehmer einen Verkehrsunfall auf der Basler Straße in Freiburg auf Höhe der Einmündung der Wiesentalstraße.

Ein Fahrzeug sei umgekippt, nachdem es "gegen etwas gefahren" sei.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Lieferfahrzeug, welches stadtauswärts unterwegs war, aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam, im Kreuzungsbereich mit einem Ampelmast kollidierte und dann auf die Seite kippte. Der 20 - jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, wurde aber zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Es kam auf der stadteinwärts führenden Fahrspur zu liegen, so dass die B 3 / B 31 in Fahrtrichtung Freiburg kurzfristig komplett blockiert war. Zudem wurde der Ampelmast durch die Wucht des Aufpralls so weit gekippt, dass er schräg in die Fahrbahn ragte. Ein weiterer Ampelmast wurde durch die Kollision komplett umgelegt.

Gegen 08:00 Uhr konnte der Verkehr für die stadteinwärts führende Spur eingeschränkt frei gegeben werden. Die Bergung der Ampel wird sich noch den gesamten Vormittag hinziehen.

Die Lichtzeichenanlage dieser viel frequentierten Kreuzung wird vermutlich erst im Laufe des 02.05.2022 repariert oder durch Ersatzanlage geregelt werden. Es wird mit Verkehrsbehinderungen am Montag gerechnet.

Stand: 10:30 Uhr

