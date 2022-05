Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Kupferkabel-Diebstahl von Baustelle

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (16.05.22) auf Dienstag (17.05.22) auf einer Baustelle an der Straße Im Hagenkamp das Hauptversorgungskabel durchtrennt und rund 50 Meter des Kabels entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr am Montagabend und 07.00 Uhr am Dienstagmorgen. Es handelt sich um ein Kupferkabel, das sich entlang eines Bauzauns befand, der das Baustellengelände zur Straße "Endken" abgrenzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Diese melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell