Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruchdiebstahl in Restaurant

Steinfurt_Bu. (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (17.05.) gegen 01.15 Uhr an der Straße Kalkwall in ein Restaurant eingestiegen. Ein Zeuge beobachtete den Täter und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der Täter die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zugang zum Restaurant. Dort öffnete er diverse Schubladen und eine Kasse. Aus dieser entwendete der Unbekannte ersten Angaben zufolge einen geringen dreistelligen Geldbetrag. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß und hat schwarze Haare. Der Unbekannte war zur Tatzeit mit einem schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen bekleidet und trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

