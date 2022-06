Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Bargeld aus Wohnung entwendet.

Lippe (ots)

Aus einer Wohnung im oberen Stockwerk eines Hotels in der "Vorderen Straße" stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen (15. - 16.06.2022) Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Diebe gelangten auf unbekannte Weise in die Wohnung und machten sich unerkannt aus dem Staub, bevor der Diebstahl entdeckt wurde. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, setzt sich bitte unter 05222 98180 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

