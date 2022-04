POL-PDWIL: Vollstreckung eines Haftbefehls, Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte erfolgen öffentlichkeitswirksam

Hohenfels-Essingen (ots) - Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 27.04.2022 mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 23.03.2022 ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle im Bereich der Bundesstraße 410, Höhe der Ortslage von Hohenfels-Essingen. Hier war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, den Spuren vermutlich ein Lastkraftwagen, von Betteldorf in Richtung ...

mehr