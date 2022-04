Bernkastel-Kues (ots) - PRESSEDIENST Am 27.04.2022 gegen 07:30 Uhr kam es auf der B 50 in Bernkastel-Kues, auf Höhe des Friedhofes Bernkastel, zu einem Verkehrsunfall. Ein Bus, welcher aus Fahrtrichtung Monzelfeld die dortige Serpentine befuhr, kollidierte in der selbigen mit einem entgegenkommenden schwarzen PKW. Anstatt zwecks Personalienfeststellung vor Ort zu verbleiben, setzte der Fahrer des PKW sein Fahrzeug ...

mehr