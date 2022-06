Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg - Brand von Müllcontainern

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr brannten am Schulzentrum in Horn-Bad Meinberg an der Franz-Hausmann-Straße mehrere Müllcontainer. Die Brände griffen nicht auf umliegende Gebäude über und wurden durch die Feuerwehr zügig gelöscht. Ob es sich um fahrlässige oder aber um vorsätzliche Brandstiftungen handelt, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Schulzentrums aufgefallen sind oder die sonstige Angaben zu den Bränden machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

