Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Hotel

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg-Westfeld

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Hotel in Schmallenberg-Westfeld ein. Es wurde im Hotel die Schublade eines Schreibtisches und die Tür zu einem Abstellraum aufgebrochen. Als die Täter kein Diebesgut fanden, verließen sie das Hotel wieder. Aus einer Kapelle neben dem Hotel wurde vermutlich durch dieselben Täter ein bronzener Kerzenständer mit integrierter Spendenkasse entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell