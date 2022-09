Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Diebisches Quartett in Haft

Berlin-Spandau (ots)

Die Bundespolizei nahm am Freitag vier Taschendiebe im Bahnhof Spandau vorläufig fest. Inzwischen hat ein Richter gegen alle Untersuchungshaft angeordnet.

Zunächst versuchten die Männer am vergangenen Freitag zwischen 11 und 12 Uhr im Berliner Hauptbahnhof mehrfach, weibliche Reisende während des Einstiegs in unterschiedliche Züge zu bestehlen. Ohne Beute und einmal direkt durch das auserwählte Opfer entdeckt und angesprochen, fuhr das Quartett zum Bahnhof Spandau, wo sie gegen 14:30 Uhr einer 64-jährigen Berlinerin beim Zustieg in einen Schnellzug die Geldbörse aus der Handtasche entwendeten. Bei der anschließenden Festnahme durch die Bundespolizei hatte einer der Diebe das Diebesgut noch in der Hand.

Die Bundespolizei leitete gegen die bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannten Männer aus Polen Ermittlungen wegen Bandendiebstahls ein. Die 45- bis 67-Jährigen wurden einem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle vier Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell