POL-HI: Segelflugzeug stürzt in Wohngebäude

Hildesheim (ots) - Alfeld (gen) - Am 26.08.2022, gegen 08:30 Uhr, geraten in der Straße Röhnkrug in Freden 80 Rundballen einer Strohmiete in Brand. Gegen 13:15 Uhr kann das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden, die insgesamt bis ca. 15 Uhr im Einsatz ist. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Wer konkrete Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in ...

