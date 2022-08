POL-HI: Polizeischild in Brand gesetzt - Tatverdächtiger in Gewahrsam

Hildesheim (ots) - (hei) Am 25.08.2022, zwischen 06:30 Uhr und 20:30 Uhr, wurde ein Damenfahrrad am Bantelner Bahnhof entwendet. Das Fahrrad ist mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer angekettet gewesen. Das schwarze Damenfahrrad der Marke PEGASUS hat einen schwarzen Sattel und ein schwarzes Schutzblech, sowie silberne Felgen und eine Reifengröße von 28 Zoll. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. ...

