Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: 40-jähriger Mario G. vermisst - dringend Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 03.09.2021, bis Mittwoch, den 08.09.2021, entfernte sich der 40-jährige Mario G. aus seiner Wohnung im Steinschleifenweg in Schriesheim mit bisher unbekanntem Ziel und wird seither vermisst. Die Überprüfungen der Umgebung seiner Wohnanschrift sowie seiner möglichen Hinwendungsorte verliefen bislang ohne Ergebnis. Seitdem wird begleitend in den polizeilichen Systemen nach ihm gefahndet. In einem angrenzenden Weinberg- und Waldgebiet zu seiner Wohnung, fanden Spaziergänger am 08.10.2021 den Geldbeutel des Vermissten, weshalb das gesamte Gebiet erneut durch Einsatzkräfte, auch mit einem Suchhund, abgesucht wurden. Auch diese Suche verlief ohne Ergebnis. Mario G. wird wie folgt beschrieben: kurz rasierte schwarze Haare, etwa 190cm groß, normale Statur. Zeugen, die Mario G. nach seinem Verschwinden gesehen haben oder Angaben über dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Ein Foto des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schriesheim-vermisstenfahndung/

