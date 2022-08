Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Entwendetes Damenfahrrad am Bantelner Bahnhof

Hildesheim (ots)

(hei) Am 25.08.2022, zwischen 06:30 Uhr und 20:30 Uhr, wurde ein Damenfahrrad am Bantelner Bahnhof entwendet. Das Fahrrad ist mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer angekettet gewesen.

Das schwarze Damenfahrrad der Marke PEGASUS hat einen schwarzen Sattel und ein schwarzes Schutzblech, sowie silberne Felgen und eine Reifengröße von 28 Zoll. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Wer mögliche Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann oder wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder wer in der o.g. Zeit ein oben beschriebenes Fahrrad gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 oder der Polizei in Gronau (Leine) unter 05182/923370 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell