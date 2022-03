BPOLI KLT: Koffer löst Bundespolizeieinsatz aus

Plauen (ots) - In einem Regionalexpress der Linie Dresden-Hof verhafteten Bundespolizisten am gestrigen Dienstagnachmittag auf dem oberen Bahnhof in Plauen einen 27-Jährigen. Zuvor war der Mann einem Zugbegleiter aufgefallen, weil er ohne Fahrschein unterwegs war. Die hinzugerufene Bundespolizei stellte dann bei der Kontrolle fest, dass zur Person ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz besteht. ...

