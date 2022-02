Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: 14-Jähriger mit gefährlicher Pyrotechnik unterwegs

Johanngeorgenstadt (ots)

Im Rucksack eines 14-Jährigen aus dem Erzgebirgskreis fanden Bundespolizisten gestern Nachmittag am Bahnhof in Johanngeorgenstadt gefährliche Pyrotechnik, die offensichtlich vom nahe gelegenen Markt in Tschechien stammt.

Die insgesamt 15 Kugelbomben sowie zwei weitere Packungen mit Feuerwerkskörpern zogen die Beamten ein und erstatteten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Jungen nach Hause und übergaben ihn der Familie. Das Feuerwerk wird auf Kosten des Verursachers vernichtet.

Der Jugendliche setzte sich zudem unbewusst einer oftmals unterschätzten Lebensgefahr aus. Wenn wie im vorliegenden Fall Feuerwerkskörper unverpackt und unsachgemäß transportiert werden, können sie sich durch elektrostatische Aufladung selbst entzünden und zur Umsetzung gelangen - mit schwerwiegenden und oft tödlichen Folgen.

