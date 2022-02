Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Gleise überquert - Regionalexpress muss Gefahrenbremsung einleiten

Reichenbach im Vogtland (ots)

Weil eine 29-Jährige am gestrigen Nachmittag am Bahnhof in Reichenbach im Vogtland verbotenerweise die Gleise überquerte, musste der Triebfahrzeugführer eines in Richtung Hof verkehrenden Regionalexpresses eine Gefahrenbremsung einleiten. Verletzt wurde dabei glücklicherweise weder die Verursacherin, noch Reisende in der Bahn. Es kam jedoch zu Verspätungen vom betroffenen Zug sowie nachfolgenden Verbindungen auf der Sachsen-Franken-Magistrale.

Eine auf dem Bahnhof befindliche Streife der Bundespolizei beobachtete das Geschehen und leitete gegen die im Ort wohnhafte Beschuldigte Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Gegenüber den Einsatzkräften gab die deutsche Staatsangehörige an, es eilig gehabt zu haben, weil sie einen Bus nach Greiz habe erreichen wollen.

Solches Verhalten kann schnell tödlich enden, weshalb die Bundespolizei regelmäßig davor warnt. Daneben muss die Frau nun neben strafrechtlichen Konsequenzen möglicherweise auch mit zivilrechtlichen Forderungen wegen des wirtschaftlichen Schadens der Bahn aufgrund eingetretener Verspätungen rechnen.

