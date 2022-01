Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Zug der Vogtlandbahn kollidiert mit Pkw

Lengenfeld/Irfersgrün (ots)

Heute Vormittag kollidierte ein Zug der Vogtlandbahn auf der Linie RB 1 Zwickau - Kraslice an einem unbeschrankten Bahnübergang in Irfersgrün mit dem Pkw einer 37-Jährigen. Die Frau kam verletzt in ein Krankenhaus.

In der Bahn befand sich neben dem Triebfahrzeugführer eine 67-jährige Frau, beide blieben unverletzt.

Sowohl am Triebfahrzeug als auch am Pkw entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Strecke war wegen des Ereignisses zwischen 09:38 Uhr und 13:20 Uhr gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge sah die Fahrerin des Pkw die Bahn herannahen, jedoch gelang es ihr aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse nicht, rechtzeitig anzuhalten. Der Opel wurde im Bereich des Vorderwagens vom Zug erfasst, schleuderte und kam schließlich auf dem Dach zu liegen. Die Geschädigte konnte den Wagen noch selbstständig verlassen bevor der Rettungsdienst sie übernahm.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell