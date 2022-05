POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Rollerfahrer greifen Jogger an - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Der Feuerwehr wurde am Sonntag, 08.05.2022, gegen 15.30 Uhr, Rauch aus einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Köchlinstraße mitgeteilt. Um in die Wohnung zu gelangen musste die Feuerwehr die Wohnungstür öffnen. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Grund für den Rauch war ein vergessenes Essen im eingeschalteten Backofen. Hierdurch entstand kein Sachschaden. Es wurde ...

mehr