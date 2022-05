Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 22.05.2022

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen

Am 21.05.2022, um 16.05 Uhr, wurde ein 37-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Elbinger Straße in Delmenhorst angehalten. Am 21.05.2022, um 19.05 Uhr, wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer (aus Gütersloh) in der Bismarckstraße in Delmenhorst angehalten. Bei den Kontrollen stellten die Beamten fest, dass beide PKW-Führer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Die Weiterfahrten wurden untersagt und Strafverfahren eingeleitet.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Am 21.05.2022, um 21.40 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer (aus Delmenhorst) den Gehweg der Düsternortstraße in Delmenhorst in starken Schlangenlinien und nutzte während der Fahrt ein Mobiltelefon. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter starkem Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell