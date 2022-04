POL-LIP: Barntrup. Frau macht sich nach Unfall aus dem Staub.

Lippe (ots) - Einbrecher versuchten am vergangenen Wochenende (8.-11. April 2022) in die Kindertagesstätte in der Dorfstraße einzudringen. Die Täter hebelten an einem Fenster und verursachten dabei Sachschaden. In den Kindergarten hinein gelangten sie nicht. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher auch gestört. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter 05231/6090 an die Kripo. Pressekontakt: ...

