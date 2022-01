Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte überquert Betriebsgleise in Gladbeck West - Bundespolizei sucht Zeugen

Gladbeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (11. Januar) soll eine Frau die Betriebsgleise am Haltepunkt Gladbeck West überquert haben. Zum gleichen Zeitpunkt hatte eine S-Bahn Einfahrt, welche eine Schnellbremsung einleiten musste. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Gegen 14:50 Uhr informierte der Triebfahrzeugführer der S9 (von Haltern am See nach Wuppertal Hauptbahnhof) die Bundespolizei über eine weibliche Person, die kurz vor der Einfahrt der S-Bahn am Haltepunkt Gladbeck West die Gleise überquert haben soll. Der 23-Jährige gab daraufhin einen Achtungspfiff und leitete eine Schnellbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Da sich der Triebfahrzeugführer nicht sicher war, ob der Zug die Frau erfasst habe, wurde eine Streckensperrung veranlasst.

Bundespolizisten konnten weder am Zug, noch am Ereignisort, nahe der Unterführung der Europabrücke, etwas feststellen, welches auf einen Zusammenprall hindeuten würde.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn gaben an, eine Frau weglaufen gesehen zu haben.

Der 23-Jährige erlitt einen Schock und wurde durch einen anderen Triebfahrzeugführer abgelöst.

Durch die Streckensperrung kam es bei vier Zügen zu einer Verspätung von 120 Minuten und sechs Züge fielen zum Teil aus.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu der Unbekannten machen, welche am Dienstagnachmittag die Gleise in der Nähe der Unterführung am Europaplatz in Gladbeck West überquerte. Die Tat ereignete sich gegen 14:50 Uhr ereignet.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor den Gefahren des Bahnverkehrs und gibt folgende Verhaltenstipps:

Solche Aktionen sind leichtsinnig und IMMER lebensgefährlich! Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie z. B. stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur aus.

Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter www.bundespolizei.de und www.bahn.de.

Die Bundespolizisten leiteten gegen die Unbekannte ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahn- und in den Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell