Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen-Schura

Kreis Tuttlingen) Vorfahrtsverstoß mit hohem Sachschaden (01.12.2021)

Trossingen, (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 15.000 Euro hat sich am Dienstag gegen 20.30 Uhr in Trossingen am Kreuzungsbereich der Weigheimerstraße / Alte Straße ereignet. Eine 60-jährige Fahrerin eines VW Polo kam von der "Alten Straße" und übersah einen bevorrechtigten 22-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell