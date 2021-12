Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Vier Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt (01.12.2021)

Konstanz (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Kindlebildstraße ist am Mittwoch gegen 19 Uhr ein Sachschaden von rund 8000 Euro an vier beteiligten Pkw entstanden. Ein 40-jähriger Audi-Fahrer ging auf Höhe der Hausnummer 28 irrtümlich davon aus, dass ein vor ihm verkehrsbedingt wartender VW-Fahrer weiterfahren würde und prallte auf dessen Heck. Der VW wurde durch den Aufprall auf einen am Straßenrand geparkten Opel geschoben und der Opel wiederum auf einen davorstehenden Audi. Bei dem Unfall blieben die zwei beteiligten Fahrzeuginsassen unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell