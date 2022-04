Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Motorradfahrende als Zeugen nach schweren Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Mittwochabend (12. April 2022) ereignete sich auf der Detmolder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Detmolder lebensgefährliche Verletzungen davon trug. Der junge Mann befuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Detmolder Straße in Richtung Detmold. Offensichtlich folgte er zwei weiteren Motorradfahrenden, die in gleicher Richtung unterwegs waren. Gegen 18:30 Uhr durchfuhren die drei eine scharfe Rechtskurve. Während die ersten beiden Motorradfahrenden noch knapp einen Unfall vermeiden konnten, geriet die Yamaha des 16-Jährigen ins Schleudern. Er prallte frontal gegen den Renault einer 54-jährigen Frau aus Horn-Bad Meinberg, die in Richtung Bad Meinberg fuhr. Der Detmolder wurde in die Luft geschleudert und kam schwerstverletzt auf der Straße zu liegen. Ein Rettungswagen fuhr ihn in eine Klinik. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt zur Behandlung ins Klinikum eingeliefert. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Es steht nicht fest, ob sich die drei Motorradfahrenden kennen oder ob sie zufällig zur gleichen Zeit auf der Detmolder Straße unterwegs waren. Die beiden Zweiradfahrenden, die gegen 18:30 Uhr in Richtung Detmold-Remmighausen fuhren werden gebeten, sich als Zeugen beim Verkehrskommissariat zu melden. Personen, die Hinweise auf die beiden geben können, melden sich bitte ebenfalls unter der Rufnummer 05231/6090.

