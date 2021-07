Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit verletztem Beifahrer in Büren-Hegensdorf am späten Freitagabend

33142 Büren (ots)

Freitag, 02.07.21, 23.25 Uhr

Büren-Hegensdorf, Stöckerbusch Unfall unter Drogeneinfluss mit verletztem Beifahrer

Am späten Freitagabend stieß eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Südkreis auf einen offensichtlich verunfallten Pkw im Bereich Büren-Hegensdorf. Der totalbeschädigte BMW stand am rechten Fahrbahnrand der Straße Stöckerbusch, ein paar Hundert Meter vor der dortigen UfA. Spuren am Unfallort wiesen darauf hin, dass das Fahrzeug zuvor ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen war. Bei Eintreffen der Polizisten waren keine Personen am Unfallort, jedoch wurden Blutspuren auf der Straße festgestellt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 19-jährige Fahrer des Fahrzeugs festgestellt werden. Dieser war bei dem Unfall unverletzt geblieben, stand aber unter Drogeneinfluss, was ihm eine Strafanzeige und eine Blutprobe auf der Polizeiwache einbrachte. Aufgrund der Angaben des BMW-Fahrers und der Unfallspuren vor Ort, stellte sich heraus, dass zum Unfallzeitpunkt ein Beifahrer mit im Fahrzeug gesessen hatte. Da dieser sich nach Angaben des Fahrzeugführers verletzt hatte, wurde er - unterstützt durch einen Diensthund - durch die Einsatzkräfte der Polizei im Nahbereich gesucht, jedoch nicht aufgefunden. Im Laufe der Unfallaufnahme meldete sich der leichtverletzte Beifahrer (20) beim Unfallfahrer. Ihm gegenüber gab er an, er habe Schnittverletzungen an der Hand, die er im Krankenhaus versorgen lassen wolle. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell