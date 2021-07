Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Kind in Bad Wünnenberg am Freitagabend

33181 Bad Wünnenberg (ots)

Freitag, 02.07.2021, 18.10 Uhr

Bad Wünnenberg, Im Aatal , 30er-Zone Mädchen läuft gegen vorbeifahrendes Auto

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Aatal in Bad Wünnenberg am frühen Freitagabend erlitt ein 6-jähriges Mädchen zum Glück nur leichte Verletzungen. Eine 78-jährige Fahrzeugführerin befuhr zum Zeitpunkt des Unfalls mit ihrem Mercedes die Straße Im Aatal in Richtung Parkhotel, als plötzlich von links das 6-jährige Mädchen zwischen geparkten Autos auf die Straße lief. Dabei prallte das Mädchen mit dem Kopf gegen den Außenspiegel des vorbeifahrenden Pkw. Die Fahrerin hatte sich vorschriftsmäßig an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, konnte das Kind zwischen den abgestellten Autos jedoch nicht rechtzeitig wahrnehmen. Das Mädchen wurde nach dem Zusammenstoß von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt, kam jedoch mit leichten Schürfwunden davon und konnte noch vor Ort an die ebenfalls anwesenden Eltern übergeben werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell