Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

NeubrandenburgNeubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 02.01.2021, 10:00 Uhr bis zum 04.01.2021, 17:30 Uhr kam es in der Edgar-Andre-Straße in Neubrandenburg zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter über den Balkon gewaltsam in die Wohnung. Derzeit ist kein Stehlschaden bekannt. Der Sachschaden beläuft sich zunächst auf ca. 500 EUR.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung am Tatort im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen, die zur Tatzeit in der Edgar-Andre-Straße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell