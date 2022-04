Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Unbekannter schlägt zu.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter schlug Dienstagabend (12. April 2022) einen 14-jährigen Detmolder mit der Faust ins Gesicht und fügte dem Jungen damit eine Platzwunde zu. Der 14-Jährige ging gegen 21:45 Uhr in Begleitung seines 16-jährigen Freundes auf dem Fuß-/Radweg entlang der Bielefelder Straße. Auf Höhe des "Penny-Marktes" sprach ihn der unbekannte Mann an und schlug ihm dann unvermittelt zweimal ins Gesicht. Der Täter war in Begleitung einer Frau. Hierbei könnte es sich um die Mutter des Schlägers handeln. Diese gab dem Geschädigten und dessen Freund noch den "Tipp" wegzulaufen, da der Täter alkoholisiert sei. Der Schläger und die Frau entfernten sich anschließend in Richtung des Postteichweges. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß mit einem südländischen Teint. Zur Tatzeit soll er einen roten Pullover, kurze Shorts und ein graues Cappy, das er verkehrt herum auf dem Kopf hatte, getragen haben. Ihre Hinweise zur Identität des Mannes richten Sie bitte unter 05222/98180 an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen.

