POL-PDNR: Diebstahl eines Katalysators

Bad Hönningen (ots) - Bereits am Mittwochmorgen teilte eine 28-jährige Hausbewohnerin aus der Hauptstraße in Bad Hönningen mit, dass in der Nacht ihre Hauswand mit Farbe beschmiert worden sei. Ein konkreter Tatverdacht konnte zunächst nicht verifiziert werden. Am gleichen Abend meldete sich die Frau wieder bei der Polizei und gab an, die Hauswand sei erneut beschädigt worden, der Täter sei noch vor Ort. Die Polizei ...

mehr