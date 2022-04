Ockenfels (ots) - In der Nacht zum Mittwoch lösten unbekannte Täter die Radmuttern an einem Lkw, der in einer Firmenhalle in Ockenfels abgestellt war. Wie der Geschädigte angab, sei dies in der letzten Zeit mehrfach geschehen, dies wurde jedoch der Polizei nicht gemeldet. Das Firmengelände ist frei zugänglich, auf dem mehrere Lkw regelmäßig abgestellt sind. Angegangen wurde aber immer nur das Fahrzeug des 55-jährigen Geschädigten. Rückfragen bitte an: ...

mehr