POL-FR: Zwei Meldungen // Weil am Rhein: E-Bike tagsüber vor der Haustür gestohlen // Weil am Rhein: Passantin stört Fahrraddieb

1. Meldung

Eine Frau bemerkte am Montag, 25.10.2021, gegen 17.30 Uhr, den Diebsstahl ihres schwarzen E-Bike der Marke Stevens, welches vor einem Wohnhaus in der Wollbacher Straße stand. Etwa eine Stunde zuvor wurde das E-Bike dort von ihr abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

2. Meldung

Eine 29-jährige Frau störte am Montag, 25.10.2021, gegen 16.00 Uhr einen Fahrraddieb. Der Dieb machte sich im Oberbaselweg an einem E-Bike der Marke Kalkhoff zu schaffen, welches verschlossen in einer Hauseinfahrt stand. Die zufällig vorbeilaufende 29-Jährige störte den Dieb bei der Tatausführung, welcher unter Zurücklassung des E-Bike sowie einem aufgebrochenen Schloss fußläufig die Flucht ergriff. Der Dieb soll etwa 170 Zentimeter groß und vielleicht 30 Jahre alt sein. Er hatte kurze, gelockte, braun/schwarze Haare.

