Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand in Schülertoilette in einer Fachschule

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Dienstag, 26.10.2021, kurz vor 09.00 Uhr, zu einem Brandalarm in einer Fachschule gerufen. Tatsächlich konnte in einer Schülertoilette eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. In der Toilette brannten eine große Klopapierrolle sowie ein Toilettendeckel. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Begehung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell