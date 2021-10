Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wildunfall auf der Autobahn - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte am Montag, 25.10.2021, gegen 22.00 Uhr, mit einem Reh, welches am Autobahndreieck Weil am Rhein plötzlich auf der Fahrbahn der Überleitungsspur von der Autobahn A 5 auf die Autobahn A 98 in Fahrtrichtung Eimeldingen stand. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Allerdings wurde der Pkw durch den Zusammenstoß im Frontbereich stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell