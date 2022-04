Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geldbörsendiebstahl

Bad Hönningen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde einer 57-jährigen Kundin in Aldi-Markt in Bad Hönningen die Geldbörse entwendet. Die Frau legte ihre Geldbörse auf eine Einkaufstasche, welche sich im Einkaufswagen befand. Nach kurzer Ablenkung durch die Enkeltochter, war die Geldbörse verschwunden. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

