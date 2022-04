Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag im Stadtteil Schwetzingerstadt. Ein 45-jähriger Mann war gegen 11.15 Uhr mit seinem VW in der Kopernikusstraße in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Reichskanzler-Müller-Straße missachtete er die mit Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 51-jährigen Mercedes-Fahrers, der auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Hauptbahnhof fuhr und stieß mit ihm zusammen.

Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich während der Unfallaufnahme nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell