Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Vereinsheim

Jülich (ots)

Ein Vereinsheim am Süsskind-Weg war am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrechern.

Zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, gelangten der oder die Unbekannten an das Gebäude. Dort wurden im Hebelbereich Löcher in die Scheibe der Schiebetür gebohrt. Durch die entstandene Öffnung wurde hindurchgegriffen und die Tür mittels des Griffes auf gemacht. Nach ersten Feststellungen wurden ein Fernseher sowie ein Computer gestohlen. Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6426 in Verbindung zu setzen.

