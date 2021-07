Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch Birkesdorf

Düren (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 11.30 - 22.00 Uhr, nutzten bislang unbekannte Einbrecher die Abwesenheit eines Bewohners aus, um in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße einzubrechen. Bemerkenswert ist, dass die Täter vor dem Einschlagen der Terrassentür eine Einfriedung einer Gabionenwand überkletterten und dann vermutzlich mit einem Flexschneidegerät passgenau ein Einstiegsloch in die Jalousie vor der Tür schnitten. Aufgrund der verursachten Verwüstung in der Wohnung liegen noch keine genauen Erkenntnisse zur eigentlichen Beute vor. Durch die Kriminalpolizei konnte eine Vielzahl von Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

