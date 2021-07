Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsgefährdend unter Alkohol gefahren

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei-Leitstelle in Düren einen Pkw-Fahrer, der auf der Bundesstraße 56 in Schlangenlinien fuhr. Um kurz nach 01.00 Uhr hatte der Fahrzeugführer, ein 61-jähriger Mann aus Düren, auf der BAB A 4 vor dem Melder einen Spurwechsel durchgeführt und in der Folge beinahe einen Unfall verursacht. Einen Zusammenstoß hatte der Melder nur durch eine Vollbremsung verhindern können. Daraufhin verständigte er die Polizei und folgte dem Fahrzeug, das die Autobahn in Düren verlies und über die Bundestraße 56 in Richtung Düren fuhr. Am Ortseingang Düren konnte das Fahrzeug schließlich durch eine Funkstreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er scheinbar ein (oder mehrere) Glas Wein zu viel getrunken hatte. Daher musste der 61-jährige Dürener zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache, wo schließlich auch sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell