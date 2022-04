Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Einen Unfall verursachte am Donnerstag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Rohrbach. Der Unbekannte beschädigte zwischen 7.30 Uhr und 11.45 Uhr in der Baden-Badener-Straße einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes und fuhr anschließend einfach davon. Dabei entstand Sachschaden am Mercedes in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursachen liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

