Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bawinkel (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Lingener Straße in Bawinkel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 83-Jähriger war gegen 17.40 Uhr in seinem Kia in Richtung Bawinkel unterwegs. Ein vor ihm fahrender 27-Jähriger musste seinen Opel kurz vor der Einmündung zum Eschweg verkehrsbedingt abbremsen. Das übersah der 83-Jährige und fuhr ungebremst auf den Opel auf. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Nissan eines 70-jährigen Mannes geschoben, der wiederum auf ein viertes Auto stieß. Der Nissan- und der Opel-Fahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

