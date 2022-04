Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Trickdiebe erbeuten vierstelligen Bargeldbetrag mit "Wasserwerkertrick" - Polizei ermittelt und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Mannheim-Neckarau (ots)

Als es am Donnerstag gegen 17:00 Uhr unerwartet an der Wohnungstür einer über 85-Jährigen aus Mannheim-Neckarau klingelte, ahnte diese zunächst nichts Böses. Vor der Tür stand eine ihr unbekannte männliche Person, die vorgab, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein. Angeblich müsse er sofort die Rohre und Leitungen in der Wohnung überprüfen. Die nichtsahnende Wohnungsinhaberin glaubte dem Unbekannten und gewährte ihm schließlich Zutritt. Der Trickdieb suchte daraufhin zielstrebig das Badezimmer der Frau auf und verwickelte sie dort in ein Gespräch. Währenddessen betrat sein Komplize unbemerkt die Wohnung und entwendete rund 6000 Euro Bargeld. Als dieser daraufhin die Flucht ergriff, beendete auch der Trickdieb seine angeblichen Arbeiten im Badezimmer und verabschiedete sich von der über 85-Jährigen. Diese suchte daraufhin einen Nachbarn auf, der sie wiederum über den sogenannten "Wasserwerkertrick" aufklärte. Erst jetzt bemerkte die Frau den Diebstahl. Sie verständigte sofort die Polizei. Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Trickdiebe gesehen haben und oder selbst von den Trickdieben aufgesucht wurden, sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Bitte beachten Sie zudem folgende Warnhinweise:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung allein oder bitten Sie, wenn möglich, eine Vertrauensperson oder einen Nachbarn hinzu.

- Lassen Sie die Personen nicht sich unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung bewegen.

- Reichen Sie Stifte, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

- Schließen Sie Schmuckstücke und Wertsachen immer sicher weg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell