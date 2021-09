Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Automobil-Handel - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Vermutlich in der Zeit von Samstagabend bis Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Bürocontainer eines Autohandels im Viernheimer Weg. Der oder die Täter hebelten zwischen 20 Uhr und 16.30 Uhr die Türe des Geschäfts auf. Anschließend flüchteten die Täter mit mindestens drei Pkw, zwei Mercedes und einen Ford, deren Schlüssel diese zuvor aus den aufgebrochenen Räumlichkeiten entwendeten. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalbeamten zu wenden.

