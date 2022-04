Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (11.04.2022) wurden zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße leicht verletzt. Kurz nach 16 Uhr wollte ein 84-jähriger Detmolder mit seinem Ford an einer Ampelkreuzung von der Bielefelder Straße nach links in die Pieperstraße abbiegen. Dabei bemerkte den entgegenkommenden Renault eines 59-jährigen Lagensers nicht und nahm ihm die Vorfahrt. Die Wagen kollidierten. Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden liegt bei rund 9000 Euro. Die Polizei sperrte die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Bielefeld für die Unfallaufnahme vorübergehend.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell