POL-LIP: Barntrup. Unfall bei Verkehrskontrolle.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (11.04.2022) wurde eine Polizistin bei einem Verkehrsunfall während einer Verkehrskontrolle leicht verletzt. Gegen 7:20 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung an der B 1 einen LKW angehalten, um ihn wegen eines Handyverstoßes zu kontrollieren. Bei der Suche nach seinen Ausweispapieren rutschte der 53-jährige Fahrer offenbar von der Bremse und das Fahrzeug rollte los. Eine 29-jährige Polizistin musste sich mit einem Sprung in den Streifenwagen retten und verletzte sich dabei leicht. Der LKW kollidierte mit dem Streifenwagen, der daraufhin nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 53-Jährige aus Obernkirchen blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 6500 Euro.

