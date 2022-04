Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kripo sucht Tatverdächtigen.

Ende März sprach ein bislang Unbekannter eine 12-Jährige an der Einmündung Hamelner Straße/Butterberg aus einem Fahrzeug heraus an und vollzog exhibitionistische Handlungen vor ihr. Am 27. März 2022 gegen 13:45 Uhr ging das Mädchen an der Bushaltestelle Wehren Wrenger vorbei, als ein Mann sie ansprach und nach dem Weg fragte. Er saß auf der Rückbank eines Bullis und trug nur einen Pullover, unten herum war er unbekleidet. Die 12-Jährige lief rasch nach Hause, konnte jedoch eine gute Beschreibung des Unbekannten geben: Es handelte sich um einen schlanken Mann mit schmalem Gesicht im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren, der Deutsch sprach. Er hatte fast eine Glatze, die restlichen Haare waren bräunlich oder rötlich. Außerdem trug er zur Tatzeit eine Brille. Er saß in einem dunkelgrauen oder anthrazitfarbenen VW T4 mit verrostetem Kühlergrill. Der Wagen war alt und ungepflegt. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise auf die Identität des Mannes oder zu dem bei der Tat verwendeten Bulli unter der Rufnummer 05231 6090.

