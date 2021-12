Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit abbiegendem Bus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag (09.12.2021) in der Marconistraße ereignet hat. Eine 39 Jahre alte Busfahrerin der Linie 99 fuhr gegen 14.50 Uhr die Marconistraße in Richtung Zahn-Nopper-Straße entlang. Als sie nach links in die Schwieberdinger Straße abbog, touchierte der Bus ersten Ermittlungen zufolge eine 18 Jahre alte Radfahrerin, die an der Fußgängerampel am rechten Gehwegrand der Marconistraße stand, sodass die junge Frau zu Boden fiel. Ein unbekannter Mann, der den Unfall womöglich beobachtete, half ihr im Anschluss. Die 18-Jährige ging zunächst nach Hause, von wo aus sie die Polizei verständigte. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Beamten kontrollierten anschließend die Busfahrerin, die ebenfalls zunächst weitergefahren war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

