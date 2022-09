Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geparktes Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Gestern zwischen 14:55 Uhr und 15:20 Uhr stellte eine Frau ihren weißen Pkw auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in der Röhre ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie an der Stoßstange hinten rechts einen Schaden. An der Stoßstange befanden sich rote Lackanhaftungen. Vermutlich wurde ihr Auto von einem roten Fahrzeug angefahren. Der Fahrer dieses Fahrzeugs entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

