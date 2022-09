Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenlaterne umgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

In der Straße "Vor der Lake" hat ein unbekannter Fahrzeugführer eine Straßenlaterne umgefahren und ist geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Unfall hat sich zwischen Montagabend, 17:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr ereignet. Der unbekannte Fahrzeugführer hat nach jetzigen Erkenntnissen sein Auto am Ende der Sackgasse gewendet und dabei die Straßenlaterne umgefahren. Aufgrund des hohen Schadens an der Laterne muss das Fahrzeug des Verursachers auch beschädigt worden sein. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell