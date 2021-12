Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrräder aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein. Sie stahlen zwei Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter gegen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell